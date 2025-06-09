В Калининграде на Острове 17-летний самокатчик сбил на тротуаре пешехода

В Калининграде на Острове произошло ДТП с участием электросамокатчика и пешехода. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, в понедельник в 13 часов 40 минут на улице Октябрьской в районе дома № 8 электросамокатчик 2008 года рождения допустил наезд на пешехода, двигавшегося по тротуару. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями направлен в медучреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.