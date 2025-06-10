УФСБ: калининградцу грозит срок за публичную пропаганду терроризма в Telegram

УФСБ: калининградцу грозит срок за публичную пропаганду терроризма в Telegram
Фото пресс-службы регионального УФСБ
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В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1989 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ. 

Сотрудниками ведомства задокументирована и пресечена противоправная деятельность злоумышленника, осуществлявшего призывы к террористической деятельности в интернет-мессенджере «Telegram». За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Как уточнили в пресс-службе УФСБ, задержанный — житель Калининграда. 

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению данного правонарушения.

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