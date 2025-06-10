По встречке, перед поездом: ГАИ выявила автомобилистку, грубо нарушившую ПДД (видео)

Все новости по теме: ДТП

В Калининградской области привлекли к ответственности автомобилистку, грубо нарушившую ПДД. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Изучив выложенное в соцсетях видео, сотрудники ГАИ установили, что 3 июня водитель автомобиля «Фольксваген» на 3-м километре автодороги «Вишневое — Сосновка — Вербное — Гусево», выехав на полосу встречного движения, пересек железнодорожный переезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора в непосредственной близости от поезда.

Водителем-нарушителем оказалась женщина, она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter