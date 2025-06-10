По встречке, перед поездом: ГАИ выявила автомобилистку, грубо нарушившую ПДД (видео)

В Калининградской области привлекли к ответственности автомобилистку, грубо нарушившую ПДД. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Изучив выложенное в соцсетях видео, сотрудники ГАИ установили, что 3 июня водитель автомобиля «Фольксваген» на 3-м километре автодороги «Вишневое — Сосновка — Вербное — Гусево», выехав на полосу встречного движения, пересек железнодорожный переезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора в непосредственной близости от поезда.

Водителем-нарушителем оказалась женщина, она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции