В Индии разбился самолет, на борту которого находилось 242 человека

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. Он разбился через пять минут после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе страны, пишет «Интерфакс»

По предварительным данным, на борту находились 242 человека. Рейс должен был лететь из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гэтвик. Как позже уточнили СМИ, пилоты потерпевшего крушение самолета подавали сигнал бедствия после взлета, но после этого диспетчерам уже не отвечали. По данным источника, на борту было 217 взрослых и 11 детей.

По информации Reuters, на борту находились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один гражданин Канады. Самолет рухнул в жилом квартале. Он упал на здание общежития для врачей. Есть выжившие, число погибших и пострадавших уточняется.