В поселке Луговое произошло ДТП с двумя пострадавшими (фото)

В Гурьевском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 12 часов 35 минут на улице Ясной пос. Луговое. Водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Автомобили перегородили половину проезжей части. Пострадали два человека: водитель одной из машин и пассажир, они направлены в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.