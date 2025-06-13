СМИ: Израиль нанёс удар по ядерным объектам Ирана

Израиль нанёс массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на государственный канал Ирана Al Masirah.

По данным телеканала, взрывы фиксировали на объектах в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, а также в столице Тегеране.

«В результате атаки погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, заместитель командующего ВС Ирана генерал Голамали Рашид и учёные-атомщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси», — сообщает издание.

Атаку Израиля на военные и ядерные объекты подтвердил и глава комиссии нацбезопасности парламента Ирана. В ЦАХАЛ также подтвердили факт массированного удара, объявив, что Израиль начал против Ирана военную операцию под названием «Нация львов» («Ам кеЛави»). ЦАХАЛ утверждает, что Израиль атаковал страну, так как она приблизилась к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что даёт «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, а пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Израиль заплатит высокую цену за атаку. Он также сообщил, что удары по Тегерану были нанесены с помощью США. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио уверяет, что Соединенные Штаты не имеют отношения к атаке и призвал Иран не действовать против американских интересов.

Президент США Дональд Трамп, как сообщает CNN, на текущий момент созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану.