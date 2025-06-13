В Зеленоградске обнаружен обугленный труп мужчины

В черте города Зеленоградска обнаружен сильно обгоревший труп мужчины. О том, что тело было найдено ещё несколько дней назад, «Новому Калининграду» сообщил источник в одном из силовых ведомств региона.

«Труп был найден в лесополосе, в военном кунге рядом с самовольной постройкой, — уточнил источник. — Как в кунге, так и в упомянутой постройке проживали бездомные. Погибший, предположительно, мужчина. Его личность устанавливается. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении».

Для установления причин гибели неизвестного назначена судебно-медицинская экспертиза.