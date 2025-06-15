Электросамокатчик сбил пешехода на эстакадном мосту в Калининграде (фото)

Фото: региональное управление ГАИ

В Калининграде произошло очередное ДТП с участием водителя электросамоката и пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 14 июня в 17 часов на Ленинском проспекте. Двигаясь по эстакадному мосту, водитель электросамоката совершил наезд на пешехода 1953 года рождения. В результате дорожного происшествия пешеход направлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В тот же день, как сообщалось ранее, электросамокатчик сбил женщину 1978 года рождения на пешеходном переходе на Советском проспекте. Пострадавшая также была направлена в медицинское учреждение.