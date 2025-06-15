На Приморском полукольце произошло ДТП с пятью автомобилями

На автодороге «Приморское полукольцо» в воскресенье, 15 июня, произошло массовое ДТП. При движении в направлении Калининграда столкнулись пять транспортных средств, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Как уточняется, авария произошла в районе выезда со стороны посёлка Орловка Гурьевского района.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортных происшествий. В связи с загруженностью автодороги и возможно частичным перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — отметили в ГАИ.