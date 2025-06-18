В Озёрске подрядчика обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта

Прокурор Озерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «СК Стандарт». Он обвиняется в мошенничестве при исполнении контракта на ремонт Озёрской центральной районной больницы (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в целях хищения денежных средств изготовил и предоставил в медицинское учреждение подложные документы о приобретении товаров и аренде техники на сумму 256,2 тыс. руб. В результате этого денежные средства были перечислены на счет подрядной организации и похищены руководителем. Как добавляет пресс-служба, обвиняемый признал вину в полном объёме и полностью возместил причиненный ущерб.

Гендиректором и учредителем «СК Стандарт» с основания компании в 2011 году является Самир Джафаров. С 2011 года с фирмой было заключено 258 государственных и муниципальных контрактов на 2,67 млрд руб. Как сообщает портал «Rugrad», с апреля 2024-го подрядчик получил 6 контрактов на ремонт корпусов Калининградского государственного технического университета на 468,6 млн руб. Кроме того, «СК Стандарт» стала победителем 56 закупок для «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на общую сумму 241,5 млн руб.

Получить оперативный комментарий у компании «Новому Калининграду» не удалось.