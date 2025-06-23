ГАИ: пешеходы не пострадали в ДТП с выехавшим на тротуар автомобилем

ГАИ: пешеходы не пострадали в ДТП с выехавшим на тротуар автомобилем
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области
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Пешеходы не пострадали в ДТП с выехавшим на тротуар автомобилем возле ресторана «Атлантика» на Ленинском проспекте. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Калининградской области.

Отмечается, что пострадали только два водителя. По предварительной информации, авария произошла по вине автомобилиста, поворачивающего налево с Ленинского проспекта. В Госавтоинспекции сообщили, что он выполнял манёвр на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, ДТП с выездом автомобиля на тротуар произошло днём 22 июня на Ленинском проспекте. Водитель легкового автомобиля при совершении поворота налево столкнулся с машиной, которая ехала во встречном направлении. В результате второе транспортное средство после столкновения пробило ограждение и выехало на пешеходную зону, повалив несколько электросамокатов.

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