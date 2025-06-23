На дороге «Калининград — Полесск» затруднено движение из-за смертельного ДТП

В Гурьевском районе в понедельник вечером произошло смертельное ДТП. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, сообщила пресс-служба ГАИ.

ДТП случилось около 17 часов 50 минут на 21 км +40м автодороги «Калининград — Полесск», около пос. Знаменка. Водитель легкового автомобиля при обгоне допустил столкновение со встречным авто. В результате произошедшего водитель встречного транспорта погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Движение в районе места аварии затруднено.