В Калининграде фельдшер потеряла 2 млн руб. из-за «подозрительных операций»

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Поверив в историю о подозрительных операциях, 55-летняя фельдшер из Калининграда лишилась 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Медработнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что по её счёту происходят подозрительные операции. В целях сохранности сбережений женщине предложили продиктовать код из смс-сообщения. Спустя время заявительница обнаружила, что с счёта списалось порядка 2 млн руб. Потерпевшая обратилась в полицию. «Она пояснила, что знала о подобных способах обмана, однако в тот момент, услышав плохую новость, испугалась и выполнила указания незнакомца», — уточнила пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

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