Со Службы ветеринарии требуют 30 тысяч в пользу ребенка, укушенного бродячей собакой

Прокуратура намерена отсудить у Службы ветеринарии Калининградской области компенсацию морального вреда в пользу 12 школьника, пострадавшего от укуса бродячей собаки. Об этом сообщила пресс-служба контрольно-надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой по обращению отца мальчика, установлено, что в январе 2025 года около 12 часов его сын находился на территории школы в Правдинске, и там его за левую руку, бедро и подбородок укусила бродячая собака. В результате мальчику причинены телесные повреждения, он испытал физическую боль и стресс, ему пришлось проходить профилактическое лечение.

В исковом обращении прокурор подчеркнул, что организация всего комплекса мероприятий по обращению с животными без владельцев входит именно в обязанности Службы ветеринарии. В связи с этим он просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 8 июля.