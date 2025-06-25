Гендиректора «Силикатстрома» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 178,5 млн

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Генерального директора ОАО «Силикатстром» Леонида Решетникова обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), и в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскании недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации превысила 178,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, генеральный директор предприятия в период с января 2019 года по март 2023 года незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса по производству силикатного кирпича с включением в цепочку финансово-хозяйственных отношений аффилированных и подконтрольных организаций. Кроме того, в 2024-м обвиняемый, располагая возможностью частичного погашения задолженности, израсходовал денежные средства организации в размере свыше 5,4 млн руб., направив их на цели, не связанные с уплатой налогов.

По ходатайству следствия на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью свыше 181 млн руб. наложен арест, сообщает пресс-служба регионального Следкома. Сбор доказательств завершен, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Получить комментарий у «Силикатстрома» «Новому Калининграду» не удалось.

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