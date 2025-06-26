В Калининграде автобус наехал на упавшую при выходе из салона пассажирку

В Калининграде в результате ДТП пострадала пенсионерка, упавшая при выходе из автобуса. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 11 часов 50 минут на проспекте Калинина (остановочный пункт «Южный парк»). Пассажирка 1934 года рождения упала, когда выходила из автобуса. Водитель этого не заметил и при начале движения допустил наезд на женщину. В результате ДТП пострадавшая получила перелом ноги и была госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.