В Калининграде несовершеннолетний самокатчик сбил на тротуаре 8-летнюю девочку

В Калининграде в четверг, 26 июня, несовершеннолетний водитель на тротуаре сбил ребенка-пешехода. ОБ этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 14 часов на улице Горького, в районе дома 207. Несовершеннолетний электросамокатчик, двигаясь по тротуару, допустил наезд на девочку 2017 года рождения. В результате она получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.