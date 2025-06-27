Жителя Балтийска суд отправил в колонию за надругательство над малолетней девочкой

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Житель Балтийска получил срок за преступление против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с 2022 года по 2024 год 64-летний подсудимый у себя дома совершал действия сексуального характера в отношении проживающей с ним по соседству малолетней девочки. Несмотря на то, что мужчина отрицал предъявленное ему обвинение, его виновность была доказана исследованными судом доказательствами. Действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (3 эпизода) — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором Балтийского городского суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. С осужденного в пользу потерпевшей судом взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей. Кроме того, ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.

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