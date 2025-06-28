В Гурьевске продавец перевела мошенникам 1,5 млн, пытаясь заработать «на бирже»

Продавец из Гурьевска 1968 года рождения перевела мошенникам около 1,5 млн руб. в надежде заработать на «бирже». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщине в мессенджере написал неизвестный, который представился брокером инвестиционной компании. Он предложил стать участницей торгов на биржевых платформах и пообещал лично курировать весь процесс, обучать, консультировать и помогать зарабатывать. Под руководством злоумышленника потерпевшая переводила деньги и участвовала в торгах. Она видела баланс и пополнения, биржевые операции на своей странице, но не догадывалась о том, что графики и диаграммы о денежных поступлениях были роликами, заранее смонтированными мошенниками. С их помощью на специально созданном сайте имитировались биржевые операции.

Когда на счету женщины высветился доход, она захотела вывести денежные средства, о чем сообщила «куратору». Для вывода денег лжеброкер потребовал оплатить налог. Потерпевшая сообщила, что средств у нее больше нет, после чего связь с собеседником прервалась, а доступ к деньгам оказался заблокирован. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»