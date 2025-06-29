Под Балтийском автомобиль врезался в дерево, погибла пассажирка (фото)

Под Балтийском автомобиль врезался в дерево, погибла пассажирка (фото)
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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На автодороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» вечером 28 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Водитель 1971 года рождения, управляя «Мерседесом», двигался от Приморска в сторону Калининграда. В районе посёлка Дивное мужчина не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения, пассажирка 1978 года рождения от травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.


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