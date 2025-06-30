Облсуд: троих подростков обвиняют в покушении на теракт на ж/д станции

В Калининграде трое подростков обвиняются в покушении на террористический акт на железнодорожной станции. По версии следствии, в районе 35-го километра железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое» обвиняемые совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора НП. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

«В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего П., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (3 эпизода), 16-летнего Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ и 17-летнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что 23 июня, не позднее 23:45, обвиняемые совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора НП. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона. Как сообщает суд, «в случае выведения его из строя появилась бы реальная возможность гибели людей». Однако подросткам не удалось довести свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам, и они скрылись с места происшествия.

В обосновании заявленных ходатайств следователь указал, что несовершеннолетние обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлениями Ленинградского районного суда ходатайства следователя удовлетворены. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.