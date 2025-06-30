Облсуд: троих подростков обвиняют в покушении на теракт на ж/д станции

Все новости по теме: Терроризм

В Калининграде трое подростков обвиняются в покушении на террористический акт на железнодорожной станции. По версии следствии, в районе 35-го километра железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое» обвиняемые совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора НП. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

«В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего П., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (3 эпизода), 16-летнего Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ и 17-летнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что 23 июня, не позднее 23:45, обвиняемые совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора НП. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона. Как сообщает суд, «в случае выведения его из строя появилась бы реальная возможность гибели людей». Однако подросткам не удалось довести свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам, и они скрылись с места происшествия.

В обосновании заявленных ходатайств следователь указал, что несовершеннолетние обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлениями Ленинградского районного суда ходатайства следователя удовлетворены. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter