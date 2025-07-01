На Моспроспекте в Калининграде водитель «Рено» сбил на «зебре» женщину и ребенка

В Калининграде во вторник вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода: женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19.30 на Московском проспекте в районе дома 189. Водитель «Рено» при повороте налево совершил наезд на 62-летнюю женщину и 12-летнего ребенка, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Женщине медицинская помощь была оказана на месте происшествия, ребенок направлен в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.