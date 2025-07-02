64-летняя калининградка перевела 4 млн мошенникам под предлогом замены домофона

64-летняя калининградка стала жертвой мошенников и потеряла около 4 млн рублей под предлогом замены домофона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В мессенджере женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, занимающейся заменой домофонов, и сообщил о необходимости продиктовать пятизначный код, полученный по телефону. Затем калининградке позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что она продиктовала код мошенникам и теперь они получили доступ к её банковскому счёту. Он убедил потерпевшую перевести все денежные средства на «безопасный» счёт. В результате женщина лишилась около 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».