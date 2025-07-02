В МЧС рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна многоэтажки на Киевской

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Ребенок, получивший во вторник, 1 июля, травмы в результате падения с высоты, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Напомним, в понедельник вечером в Калининграде на улице Киевской из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал ребёнок. «Мальчик получил серьезные травмы. Сейчас малыш находится в реанимации под искусственной вентиляцией легких, его состояние оценивается как тяжелое», — уточнили в МЧС.

В ведомстве напоминают родителям малолетних детей о необходимости установки блокираторов на окнах. «Закрывайте окна, выходя из помещения, не оставляйте детей без присмотра, уберите мебель от окна, чтобы малыш не залез, и не позволяйте ребенку играть на подоконнике», — напоминают в МЧС.

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