Облсуд: сотрудницу полиции обвиняют в фальсификации доказательств

В суд поступило уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, обвиняемой в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, при расследовании уголовного дела в отношении мужчины по факту причинения бывшей супруге телесных повреждений дознавательница, «желая скорейшего прекращения уголовного дела судом в связи деятельным раскаянием», изготовила протокол дополнительного допроса потерпевшей. Согласно ему, женщина примирилась с бывшим супругом, не желает привлекать его к уголовной ответственности и не возражает против прекращения уголовного преследования в отношении него по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ.

Дознавательница приобщила сфальсифицированный процессуальный документ к материалам уголовного дела, а также изготовила от имени потерпевшей расписку о ее согласии на его прекращение. Впоследствии потерпевшая опровергла содержание протокола допроса и расписки, указав, что они составлены с искажением фактических данных.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание». Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.