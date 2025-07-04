На Балтике спасатели экстренно эвакуировали помощника капитана рефрижератора (видео)

В Балтийском море сотрудники МЧС экстренно сняли с рефрижераторного судна «Гогланд Рифер» помощника капитана. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина неожиданно почувствовал себя плохо, и ему понадобилась помощь медиков.

«От капитана-координатора МСКЦ „Калининград“ поступило экстренное сообщение с борта судна „Гогланд Рифер“, — сообщили в пресс-службе. — Оно следовало по маршруту Санкт-Петербург — Норвежское море. Поисково-спасательный отряд МЧС России на спецсудне „Генерал Улыбин“ эвакуировал пострадавшего, доставил на берег и передал врачам».

Пострадавший уже записал видеообращение, в котором выразил благодарность капитану «Генерала Улыбина» и сотрудникам МЧС России.

«Меня пострадавшего и больного доставили с судна», — сообщил помощник капитана.