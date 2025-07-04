На Балтике спасатели экстренно эвакуировали помощника капитана рефрижератора (видео)

На Балтике спасатели экстренно эвакуировали помощника капитана рефрижератора (видео)
Фото: скриншот видео
Все новости по теме: ЧП на воде

В Балтийском море сотрудники МЧС экстренно сняли с рефрижераторного судна «Гогланд Рифер» помощника капитана. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина неожиданно почувствовал себя плохо, и ему понадобилась помощь медиков.

«От капитана-координатора МСКЦ „Калининград“ поступило экстренное сообщение с борта судна „Гогланд Рифер“, — сообщили в пресс-службе. — Оно следовало по маршруту Санкт-Петербург — Норвежское море. Поисково-спасательный отряд МЧС России на спецсудне „Генерал Улыбин“ эвакуировал пострадавшего, доставил на берег и передал врачам».

Пострадавший уже записал видеообращение, в котором выразил благодарность капитану «Генерала Улыбина» и сотрудникам МЧС России.

«Меня пострадавшего и больного доставили с судна», — сообщил помощник капитана.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter