В Черняховске в ходе преследования попал в аварию питбайк с двумя подростками (видео)

Вечером в субботу, 5 июля, в Черняховске произошло ДТП, в которое попали подростки на питбайке. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась в ходе преследования в 22:45.

«Сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования обнаружили питбайк, двигавшийся по дороге общего пользования, — сообщает детали пресс-служба ведомства. — Управлял им предположительно несовершеннолетний. На сигнал об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. В результате преследования 17-летний водитель, неоднократно проигнорировав законные требования об остановке, грубо нарушая ПДД РФ и создавая угрозу безопасности дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение на регулируемом перекрестке».

Водитель, как уточняется, получил телесные повреждения, а 16-летний пассажир был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Питбайк полицейские изъяли и поместили на штрафстоянку.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель ранее неоднократно выезжал на данном питбайке на дороги общего пользования, фиксируя правонарушения на видео и размещая их в своем телеграм-канале, — добавили полицейские. — Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию».

Напомним, что 26 июня в Калининграде произошло серьёзное ДТП с участием питбайкера. 14-летний подросток допустил лобовое столкновение с объезжавшим пробку автомобилем.