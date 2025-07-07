Уроженца Молдовы обвиняют в контрабанде 40 кг гашиша из Литвы в Калининград

Уроженца Молдовы обвиняют в контрабанде 40 кг гашиша из Литвы в Калининград
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Суд заключил под стражу 36-летнего уроженца Республики Молдова, обвиняемого в контрабанде наркотиков весом более 40 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период до 4 июля 2025 года обвиняемый, действуя совместно с другими лицами в составе организованной преступной группы, получил на территории Литвы гашиш общим весом более 40 кг. Наркотик мужчина поместил в топливный бак «Киа Соренто», за рулем которого проследовал через границу на территорию Калининградской области. В ходе таможенного досмотра авто было обнаружено 43 свёртка с гашишем общим весом более 40 кг.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. В ходатайстве о заключении мужчины под стражу следователь указал, что тот обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter