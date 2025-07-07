Уроженца Молдовы обвиняют в контрабанде 40 кг гашиша из Литвы в Калининград

Суд заключил под стражу 36-летнего уроженца Республики Молдова, обвиняемого в контрабанде наркотиков весом более 40 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период до 4 июля 2025 года обвиняемый, действуя совместно с другими лицами в составе организованной преступной группы, получил на территории Литвы гашиш общим весом более 40 кг. Наркотик мужчина поместил в топливный бак «Киа Соренто», за рулем которого проследовал через границу на территорию Калининградской области. В ходе таможенного досмотра авто было обнаружено 43 свёртка с гашишем общим весом более 40 кг.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. В ходатайстве о заключении мужчины под стражу следователь указал, что тот обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу.