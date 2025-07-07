Жителя Петербурга уличили в нанесении надписей с наркорекламой на дома в Калининграде (видео)

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Житель Санкт-Петербурга уличен калининградской полицией в нанесении на дома почти 1000 надписей с наркорекламой. 24-летний мужчина был задержан оперативниками УНК УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник имеет постоянную регистрацию в Красноярском крае, но фактически проживает в Санкт-Петербурге. Он периодически приезжал в Калининградскую область и наносил с помощью трафаретов рекламу наркомаркетов на фасады домов в различных городах на территории региона. По версии полиции, за период с начала весны текущего года по июль им нанесено около 1000 надписей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следственных действий по решению суда фигурант заключён под стражу.

Видео со страницы УМВД «ВКонтакте»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter