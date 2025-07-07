Жителя Петербурга уличили в нанесении надписей с наркорекламой на дома в Калининграде (видео)

Житель Санкт-Петербурга уличен калининградской полицией в нанесении на дома почти 1000 надписей с наркорекламой. 24-летний мужчина был задержан оперативниками УНК УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник имеет постоянную регистрацию в Красноярском крае, но фактически проживает в Санкт-Петербурге. Он периодически приезжал в Калининградскую область и наносил с помощью трафаретов рекламу наркомаркетов на фасады домов в различных городах на территории региона. По версии полиции, за период с начала весны текущего года по июль им нанесено около 1000 надписей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следственных действий по решению суда фигурант заключён под стражу.

Видео со страницы УМВД «ВКонтакте»