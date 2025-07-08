СК: калининградскому адвокату грозит срок за призывы к терроризму

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области, обвиняемого в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности. На стадии предварительного следствия в отношении фигуранта судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Преступление, в совершении которого обвиняется адвокат, наказывается, в том числе, лишением свободы на срок от пяти до семи лет, уточнили в СК.