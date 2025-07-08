В ДТП под Железнодорожным пострадали два ребенка

В ДТП около пос. Железнодорожный во вторник пострадали два ребенка. По предварительной информации, водитель допустила наезд на дерево, сообщает телеграм-канал регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, 8 июля около 16:52 в п. Железнодорожный Правдинского района водитель автомобиля „Фольксваген“ допустила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров (2 и 3 года), направлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.