В ДТП под Железнодорожным пострадали два ребенка

В ДТП под Железнодорожным пострадали два ребенка
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции по Калининградской области
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В ДТП около пос. Железнодорожный во вторник пострадали два ребенка. По предварительной информации, водитель допустила наезд на дерево, сообщает телеграм-канал регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, 8 июля около 16:52 в п. Железнодорожный Правдинского района водитель автомобиля „Фольксваген“ допустила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров (2 и 3 года), направлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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