В Нестеровском районе в водоеме обнаружено тело мужчины, утонувшего накануне

В Нестеровском районе в водоеме обнаружено тело мужчины, утонувшего накануне
Фото пресс-службы регионального СК
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В Нестеровском районе следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

9 июля 2025 года, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что водолазами МЧС из водоема на территории крестьянско-фермерского хозяйства вблизи поселка Токаревка Нестеровского района извлечено тело мужчины с признаками утопления в воде. Личность погибшего установлена. Им оказался 39-летний житель поселка Пушкино Нестеровского района. По предварительным данным, 8 июля мужчина в компании знакомых отдыхал на берегу водоема, употреблял спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пошел купаться. Потеряв его из вида, приятели мужчины тут же сообщили о случившемся в экстренные службы. Обнаружить тело погибшего в водоеме спасателям удалось только сегодня.

Следователями произведен осмотр места происшествия, видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.


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