В Калининграде суд арестовал 22-летнего иностранца за призывы к терроризму

В Калининграде взят под стражу 22-летний уроженец Киргизской Республики, обвиняемый в призыве к участию в деятельности террористической организации. ОБ этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в апреле 2025 года Ш., находясь на территории Калининградской области, используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, на электронной странице в сети „Интернет“ разметил видеоматериал, содержащий призыв к участию в деятельности террористической организации. Указанная электронная страница открыта для доступа неограниченному кругу лиц, которые имеют возможность ознакомиться с публикациями», — сообщили в суде.

Постановлением Центрального районного суда по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа. Постановление суда не вступило в законную силу.