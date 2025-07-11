В Калининграде суд арестовал 22-летнего иностранца за призывы к терроризму

В Калининграде суд арестовал 22-летнего иностранца за призывы к терроризму
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Терроризм

В Калининграде взят под стражу 22-летний уроженец Киргизской Республики, обвиняемый в призыве к участию в деятельности террористической организации. ОБ этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в апреле 2025 года Ш., находясь на территории Калининградской области, используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, на электронной странице в сети „Интернет“ разметил видеоматериал, содержащий призыв к участию в деятельности террористической организации. Указанная электронная страница открыта для доступа неограниченному кругу лиц, которые имеют возможность ознакомиться с публикациями», — сообщили в суде.

Постановлением Центрального районного суда по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа. Постановление суда не вступило в законную силу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter