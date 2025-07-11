Дело главы администрации Зеленоградского округа поступило в суд в Петербурге

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Уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ» Сергея Кошевого и его знакомого Максима Пыренкова поступило во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 11 июля 2025 года. Материалы переданы судье. Соответствующая информация содержится в карточке дела.

Расследование дела завершили в апреле. Кошевой обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, ему и его знакомому следствием инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2016 году Кошевой подписал заведомо для него незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию фактически недостроенного объекта по улице Приморской в Зеленоградске, обеспечив знакомому предпринимателю и его дочери право на выкуп земельного участка под ним по льготной цене. На основании этого разрешения правообладатели оформили в собственность недостроенный объект и приобрели участок площадью 108 тыс. кв. м за 34 млн рублей при его рыночной стоимости в размере более 247 млн рублей, причинив ущерб муниципальному образованию.

Помимо этого, глава муниципалитета, его сын и знакомый им руководитель коммерческой организации в 2016 году незаконно приобрели право собственности на земельный участок в посёлке Каменка Зеленоградского района по заниженной стоимости. Впоследствии из данного участка было образовано 25 участков, которые через третьих лиц, не осведомлённых о действиях злоумышленников, были проданы за 10,5 млн рублей.

«Те обстоятельства, которые вменяются моему клиенту, уже были предметом оценки различных судебных инстанций, вплоть до Верховного Суда РФ, которые в своих решениях пришли к однозначному выводу, что Сергей Кошевой как глава администрации действовал в соответствии с законом и никак не нарушил прав муниципального образования или неопределённого круга лиц. Фактически с помощью уголовного преследования СК РФ пытается преодолеть вступившие в законную силу судебные акты. Мне кажется, что делается это не просто так, а в интересах неких лиц, которые завидуют тому, что Сергей Кошевой превратил депрессивный муниципальный район в лучший федеральный курорт. Наша позиция полностью оправдательная», — комментировал «Новому Калининграду» адвокат главы администрации Зеленоградского округа Сергей Баранов.

Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.

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