В Калининграде ребёнок вылез в окно квартиры на третьем этаже

В Калининграде ребёнок вылез в окно квартиры на третьем этаже
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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В Калининграде полицейские привлекли к ответственности женщину, чей ребенок вылез в окно квартиры на третьем этаже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«В дежурную часть ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило сообщение от жителей ул. К. Маркса о том, что маленький мальчик находится на подоконнике открытого окна на третьем этаже. На место незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД. К тому моменту прохожий, забравшись на козырёк магазина, успел вовремя снять ребенка с окна, чтобы не допустить его падения», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность матери ребёнка. Выяснилось, что женщина 1985 года рождения оставила пятилетнего сына в квартире с дедушкой, а сама ненадолго ушла. Полицейские провели с ней профилактическую беседу.

В отношении мамы мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки для принятия решения. Ранее данная семья на учёте в ПДН не состояла.

«Уважаемые родители! Напоминаем о недопустимости открытых окон, даже в режиме проветривания, если дети остаются без должного присмотра. Поговорите со своими детьми о правилах безопасного поведения. Вовремя принятые меры могут спасти жизнь ребёнка», — отметили в УМВД.

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