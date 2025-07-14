Суд запретил работать с детьми тренеру, ударившему ученика

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор тренеру школы спортивных единоборств. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщила пресс-служба областного суда.

«Судом установлено, что вечером 23 мая 2024 года во время занятий в спортивном зале тренер школы спортивных единоборств, занимаясь с группой несовершеннолетних, среди которых находился 12-летний воспитанник, будучи недовольным его поведением, используя малозначительный повод, выразившийся в том, что ему не понравилось, как тот выполняет преподаваемые им упражнения, нанес мальчику не менее пяти ударов пластиковой трубой в область бедер обеих ног, причинив ему телесные повреждения, физическую боль и психические страдания», — уточнили в суде.

Судом учтены смягчающие наказание обстоятельства: наличие на иждивении у подозреваемого четверых несовершеннолетних детей, совершение преступлений впервые, положительные характеристики с места работы, грамоты и благодарности за спортивные достижения. К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого, суд отнес совершение преступления в отношении малолетнего.

Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Центрального района по совокупности преступлений фигуранту назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год и 5 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 2 года. Кроме того, Центральный районный суд постановил взыскать с детско-юношеской спортивной школы спортивных единоборств (при недостатке средств — с администрации Калининграда) в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщили в областной прокуратуре, также в отношении этого тренера возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).