Тренера калининградской школы единоборств обвиняют в мошенничестве

По материалам проверки в отношении тренера калининградской школы единоборств возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Центрального района Калининграда установила, что тренер, в отношении которого ранее в суд было направлено уголовное дело об избиении ученика, сообщал родителям воспитанников о необходимости внесения платы за занятия, которые на самом деле были бесплатными. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 23 мая 2024 года обвиняемый, проводя тренировку по каратэ, остался недоволен выполнением упражнений 12-летним подопечным и избил ребёнка пластиковой трубой, нанеся ему не менее пяти ударов по ногам. Кроме того, тренер использовал нецензурную лексику, унизив мальчика перед другими спортсменами. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал и указал, что телесные повреждения образовались у ребёнка в ходе спаррингов во время тренировки.