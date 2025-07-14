СК: в Гурьевске на строительном объекте 17-летний подросток упал с высоты

СК: в Гурьевске на строительном объекте 17-летний подросток упал с высоты
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В Гурьевске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник, 14 июля, поступило сообщение о том, что на строительном объекте в городе Гурьевске получил травмы 17-летний подросток. По предварительным данным, он пришел к своему родственнику, задействованному при выполнении строительных работ на крыше Гурьевской ЦРБ. Находясь на высоте около 3-х метров, молодой человек упал со строительных лесов и был госпитализирован с травмами.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, детально выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter