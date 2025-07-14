СК: в Гурьевске на строительном объекте 17-летний подросток упал с высоты

В Гурьевске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник, 14 июля, поступило сообщение о том, что на строительном объекте в городе Гурьевске получил травмы 17-летний подросток. По предварительным данным, он пришел к своему родственнику, задействованному при выполнении строительных работ на крыше Гурьевской ЦРБ. Находясь на высоте около 3-х метров, молодой человек упал со строительных лесов и был госпитализирован с травмами.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, детально выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.