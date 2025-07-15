В Воронеже после атаки беспилотников ввели режим ЧС ﻿

В Воронеже после атаки беспилотников ввели режим ЧС ﻿
Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области
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В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий беспилотной атаки, которая произошла утром 15 июля. В правительстве области создали оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате атаки, по последней информации, пострадало 24 человека. «56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, повреждены фасады и остекления 12 многоквартирных и 3 частных домов, а также несколько автомобилей. «Также повреждения получили крупный бизнес-центр и ряд торговых, нежилых объектов. В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона», — добавил Гусев.

Утром 15 июля Минобороны РФ сообщало об уничтожении силами ПВО 12 воздушных целей на территории области.

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