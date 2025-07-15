СК: в поселке Дивное погибли двое рабочих, еще один госпитализирован

СК: в поселке Дивное погибли двое рабочих, еще один госпитализирован
Фото пресс-службы регионального СК
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В Балтийском городском округе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рабочих коммунальной организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во вторник, 15 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели двух рабочих коммунальной организации в поселке Дивное. По предварительным данным, три человека были задействованы в работах очистке коллектора и отравились канализационными газами. В результате двое мужчин погибли на месте происшествия, третий пострадавший госпитализирован.

В настоящее время следователи регионального управления СКР производят осмотр места происшествия. Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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