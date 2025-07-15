В Калининграде суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в госизмене

В Калининграде взят под стражу 41-летний мужчина, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в феврале 2025 года К., находясь на территории г. Киева и будучи противником политического курса РФ и специальной военной операции, перевел 120430 украинских гривен (288805 рублей) на банковский счет фонда Нацбанка Украины, используемый для финансирования ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ. Тем самым обвиняемый совершил государственную измену.

В обоснование заявленного ходатайства о заключении фигуранта под стражу следователь указал, что, не имея постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, К. может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу. Постановлением Центрального районного суда обвиняемый заключен под стражу до 10 сентября. Постановление не вступило в законную силу.