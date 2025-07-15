В Калининграде суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в госизмене

В Калининграде суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в госизмене
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Госизмена и шпионаж

В Калининграде взят под стражу 41-летний мужчина, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в феврале 2025 года К., находясь на территории г. Киева и будучи противником политического курса РФ и специальной военной операции, перевел 120430 украинских гривен (288805 рублей) на банковский счет фонда Нацбанка Украины, используемый для финансирования ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ. Тем самым обвиняемый совершил государственную измену.

В обоснование заявленного ходатайства о заключении фигуранта под стражу следователь указал, что, не имея постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, К. может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу. Постановлением Центрального районного суда обвиняемый заключен под стражу до 10 сентября. Постановление не вступило в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter