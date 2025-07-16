В Калининграде суд запретил использовать под общежитие дом на Родниковой

Суд запретил использование жилого дома в Калининграде по ул. Родниковой в качестве общежития для рабочих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что в жилом доме площадью около 600 кв. м фактически организовано общежитие для работников организации-владельца здания, при этом нарушаются правила пожарной безопасности и требования санитарно-эпидемиологического законодательства. По иску прокурора собственнику запрещено использование индивидуального жилого дома и земельного участка не по назначению.

Напомним, в январе по обращениям жителей улиц Родниковой и Ключевой по вопросу неправомерных действий собственника одного из домов сотрудники прокуратуры провели проверку с привлечением органов контроля.