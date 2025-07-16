В Калининграде электросамокатчик сбил велосипедиста и скрылся

В Калининграде в среду вечером произошло ДТП с участием электросамокатчика и велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Около 20 часов на улице Горького в районе дома 172 водитель электросамоката совершил наезд на велосипедиста 1989 г.р., после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность виновника ДТП. «Водителю электросамоката необходимо обратиться в ОБ ДПС (552-511 дежурная часть, 552-526 отделение розыска)», — уточнили в ведомстве.