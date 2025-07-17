Губернатор: в некоторых районах произошли перебои в электроснабжении (дополнено)

В некоторых районах Калининградской области утром 17 июля произошло кратковременное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Сегодня утром, 17 июля, в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Большая часть потребителей уже подключены. Прошу сохранять спокойствие, все службы на связи и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины выясняются», — сказал глава региона

По информации РИА Новости, причиной отключения света стала авария на Прегольской ТЭЦ. Из строя вышло 4 энергоблока.

Дополнено:



«Вследствие возникновения внешнего короткого замыкания действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей. В настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины технологического сбоя выясняются», — рассказала «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы ТЭЦ-2 Наталья Орехова.

Как сообщили в «Водоканале» Калининградской области, «в результате отключения электроэнергии обесточены объекты водоснабжения и водоотведения в г. Калининграде, мкр. Чкаловск, пос. Васильково и пос. Невское Гурьевского района, г. Пионерский, пгт. Янтарный, пос. Донское, г. Зеленоградске и населенных пунктах Зеленоградского района, г. Черняховске и населенные пункты Черняховского района, а также в г. Полесске и населенных пунктах Полесского района». Бригады возобновят работы водонасосных станций в штатном режиме после возобновления подачи электроэнергии.