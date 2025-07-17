Власти: электроснабжение восстановят в течение часа

Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения после аварии на Прегольской ТЭЦ. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь — социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены», — сказал глава региона.

Перебои в электроснабжении произошли в Калининградской области утром 17 июля. Руководитель пресс-службы ТЭЦ-2 Наталья Орехова рассказала «Новому Калининграду», что отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС случилось из-за внешнего короткого замыкания под действием технологических защит. «Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей. В настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины технологического сбоя выясняются», — сообщила она.

Как сообщили в «Водоканале» Калининградской области, «в результате отключения электроэнергии обесточены объекты водоснабжения и водоотведения в г. Калининграде, мкр. Чкаловск, пос. Васильково и пос. Невское Гурьевского района, г. Пионерский, пгт. Янтарный, пос. Донское, г. Зеленоградске и населенных пунктах Зеленоградского района, г. Черняховске и населенные пункты Черняховского района, а также в г. Полесске и населенных пунктах Полесского района».