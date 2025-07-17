Власти сообщили о восстановлении электроснабжения в Калининградской области

Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершили. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10:40 все были подключены. Если у кого-то сохраняются проблемы с электроснабжением, просьба обращаться в диспетчерские службы Россетей по номеру 8 800 220 0 220», — написал Беспрозванных в своём телеграм-канале.