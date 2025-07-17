Власти сообщили о восстановлении электроснабжения в Калининградской области

Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершили. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10:40 все были подключены. Если у кого-то сохраняются проблемы с электроснабжением, просьба обращаться в диспетчерские службы Россетей по номеру 8 800 220 0 220», — написал Беспрозванных в своём телеграм-канале.Перебои в электроснабжении произошли в Калининградской области утром 17 июля. Руководитель пресс-службы ТЭЦ-2 Наталья Орехова рассказала «Новому Калининграду», что отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС случилось из-за внешнего короткого замыкания под действием технологических защит. «Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей. В настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины технологического сбоя выясняются», — сообщила она.