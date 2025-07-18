В Калининграде на ул. Шевченко в ДТП пострадал электросамокатчик

В Калининграде в четверг, 17 июля, произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Пострадал водитель СИМ. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в четверг в 09:30 на ул. Шевченко в районе дома 1-11 двигалась «Тойота» под управлением 32-летней автомобилистки, которая при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустила столкновение с 25-летним электросамокатчиком, пересекавшим пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП водитель электросамоката госпитализирован.