80-летняя пенсионерка из Балтийска осталась без квартиры, поверив мошенникам

В Балтийске в полицию с заявлением обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег и квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в начале июня пенсионерке пришло сообщение о том, что сотрудники организации, в которой она работала до пенсии, якобы подозреваются в финансировании иностранного государства. Женщине сообщили, что с ней вскоре свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Позже в мессенджере пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он убедил её перевести все свои сбережения на «безопасный» счет для проверки средств, пообещав вернуть деньги в течение нескольких дней. Поверив мошеннику, потерпевшая через банкомат перевела более 1,7 миллиона рублей по указанным реквизитам.

Далее пенсионерке поступил звонок от лжесотрудника банка, который поинтересовался, оформляла ли она генеральную доверенность на распоряжение своим имуществом, включая квартиру. Получив отрицательный ответ, звонивший убедил женщину, что мошенники могут оставить ее без жилья. Злоумышленник предложил провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры, заявив, что после сделки произойдет смена кадастрового номера ее недвижимости, что оградит жилье от мошенников. Женщина продала квартиру и передала 4,4 миллиона рублей курьеру. После передачи денег аферисты перестали выходить на связь, и тогда пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по п. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции напоминают: никогда не переводите деньги по просьбе незнакомых лиц и не сообщайте данные банковских карт. Не доверяйте звонкам и сообщениям, в которых вас просят выполнить непроверенные действия или передать личную информацию, даже если собеседник представляется сотрудником полиции или банка. Важные финансовые решения и сделки рекомендуется обсуждать с родственниками или юристами. Не оформляйте доверенности и не меняйте собственность без личного присутствия и тщательной проверки документов. При малейшем подозрении на мошенничество обязательно обращайтесь в полицию.