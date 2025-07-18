Эксперты рассказали о правилах пользования гаджетами во время дождей с грозами

Мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и браслеты не являются причиной привлечения молний. Их электромагнитное излучение слишком мало, чтобы повлиять на траекторию грозового разряда, сообщает МегаФон со ссылкой на экспертов. Однако риски всё равно существуют.



По словам руководителя центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александра Джакония, главная угроза при нахождении на улице во время грозы — не в гаджетах, а в поведении человека. «В местности со слабым сигналом пользователи могут пытаться поймать его, поднимая для этого телефон над головой, одновременно находясь, к примеру, под деревом. Такие действия незначительно, но увеличивают риск попадания молнии. При этом нахождение устройства в руке или кармане может стать источником дополнительной опасности, если разряд придется на объект, расположенный поблизости», — сообщил он.

Руководитель направления архитектуры радио и опорной сети Александр Гостищев рассказал об опасности, которую могут представлять инфраструктурные объекты. «Антенны и вышки сотовой связи оборудованы системами молниезащиты и не представляют сами по себе опасности во время грозы. Удар молнии не опасен для самого оборудования, оно дополнительно защищено устройствами защиты от импульсных перенапряжений, — рассказал он. — Однако при попадании молнии в зону защиты базовой станции, боковом разряде или затяжном ударе, возрастает риск травматизма для людей, находящихся в непосредственной близости».

Гостищев отметил, что нахождение рядом с любыми высокими металлическими конструкциями во время грозы рискованно, вне зависимости от назначения и функционала, поэтому необходимо держаться на безопасном расстоянии и переждать непогоду в укрытии.