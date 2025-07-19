В Калининграде электросамокатчик сбил 10-летнего велосипедиста (видео)

В Калининграде в пятницу, 18 июля, произошло ДТП с участием электросамокатчика и несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло в 18:10 на ул. Ю. Гагарина, 106. Водитель электросамоката совершил наезд на велосипедиста 2015 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу не спешившись. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео со страницы «ВКонтакте» областной ГАИ